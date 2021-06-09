TFUEL

Theta Fuel, Theta merkeziyetsiz ağının operasyonel tokeni olarak hizmet veren bir kripto para birimidir. Ağ, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak video akışı sektöründe iyileştirmeler yapma misyonuyla kurulmuştur. Theta Fuel, Theta ağının gazı olarak anılmaktadır.

Kripto AdıTFUEL

SıralamaNo.193

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz7,143,526,625

Maksimum Arz0

Toplam Arz7,143,526,625

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.68071584,2021-06-09

En Düşük Fiyat0.000889723475662,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriTHETA

HakkındaTheta Fuel, Theta merkeziyetsiz ağının operasyonel tokeni olarak hizmet veren bir kripto para birimidir. Ağ, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak video akışı sektöründe iyileştirmeler yapma misyonuyla kurulmuştur. Theta Fuel, Theta ağının gazı olarak anılmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TFUEL/USDT
TFUEL
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TFUEL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TFUEL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TFUEL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...