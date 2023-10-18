THE

THENA'nın vizyonu, CEX sınıfı bir deneyimle kitleleri zincir üzerinde bir araya getirecek “SuperApp” platformu olmaktır. THENA, Ortaklarımızdan gelen her türlü likidite ihtiyacını karşılamak için şimdiye kadar inşa edilmiş en modüler likidite katmanı olmayı öngördüğümüz için çok yönlü bir yaklaşıma sahiptir: Stablecoinler, LST'ler, Tokenleştirilmiş RWA'lar, Memecoinler, AI tokenleri vb.

Kripto AdıTHE

SıralamaNo.782

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.45%

Dolaşımdaki Arz119,133,456.66103709

Maksimum Arz326,120,291

Toplam Arz270,184,899.8918687

Dolaşım Oranı0.3653%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.10318040169636,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.07220387483514598,2023-10-18

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

