Throne, yeni nesil yaratıcılar ve koleksiyoncular için NFT pazar yeridir. Günlük kullanıcıların çalışmalarını dijital varlıklar olarak sergileyebilecekleri, toplayabilecekleri ve satabilecekleri bir yerdir. THN, bu pazar ve topluluk için işlevsel bir geçiş kartıdır. Kendi geçiş ekonomimizi yaratarak, THN'de işlem yapmayı seçen içerik oluşturucular için komisyonsuz bir platform sağlayabilir ve yeni bir yaratıcı ekonomiyi yönlendirerek daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir çözüm sunabiliriz.

Kripto AdıTHN

SıralamaNo.3057

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz390,752,313

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,974,198,687

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.62605608349491,2021-09-22

En Düşük Fiyat0.000203861055076626,2025-08-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

