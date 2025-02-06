TICO

3 yıllık özel geliştirme ve kendi kendini finanse etme sürecinin ardından Funtico, çeşitli kendi yapımı tescilli oyunlar içeren öncü bir Web3 oyun platformudur. Sağlam fintech çözümü, sorunsuz ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlar. Yayıncılar ve içerik üreticileri için SDK, dinamik büyüme için tasarlanmış güvenli ve uyumlu bir platformda NFT pazar yeri, yapay zekâ araçları ve gelişmiş analitik içeren zengin bir ekosistemin kapısını açıyor.

Kripto AdıTICO

SıralamaNo.1575

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz2,139,274,887.7694

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2139%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01893343419011232,2025-02-06

En Düşük Fiyat0.001394371499387694,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Hakkında3 yıllık özel geliştirme ve kendi kendini finanse etme sürecinin ardından Funtico, çeşitli kendi yapımı tescilli oyunlar içeren öncü bir Web3 oyun platformudur. Sağlam fintech çözümü, sorunsuz ve sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sağlar. Yayıncılar ve içerik üreticileri için SDK, dinamik büyüme için tasarlanmış güvenli ve uyumlu bir platformda NFT pazar yeri, yapay zekâ araçları ve gelişmiş analitik içeren zengin bir ekosistemin kapısını açıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.