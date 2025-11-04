TITN

THORWallet is a non-custodial DeFi wallet that brings decentralized finance to users globally, offering seamless cross-chain swaps, earning, asset management, a multicurrency Swiss bank account, and soon perpetual trading available from the comfort of your smartphone. THORWallet is the fastest-growing cross-chain mobile interface by swap volume.

Kripto AdıTITN

SıralamaNo.1583

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.59%

Dolaşımdaki Arz42,500,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0425%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.11248983127471739,2025-11-12

En Düşük Fiyat0.04289394631364473,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


TITN/USDT
THORWallet
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TITN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
