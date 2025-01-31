TJRM

Tajir Tech Hub, yapay zekâ ve blok zinciri teknolojisini kullanarak üreticileri, tedarikçileri ve girişimcileri birbirine bağlayan blok zinciri platformuyla küresel toptan ticareti kökten değiştiriyor. TJRM token, ekosistemimizi besleyerek güvenli işlemler, daha hızlı doğrulamalar ve kullanıcılar için özel avantajlar sağlar.

Kripto AdıTJRM

SıralamaNo.2028

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz644,954,750.3650843

Maksimum Arz750,000,000

Toplam Arz749,954,750.3650843

Dolaşım Oranı0.8599%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13684820134656278,2025-01-31

En Düşük Fiyat0.001487702070252663,2025-11-13

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.