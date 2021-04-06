TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Kripto AdıTLM

SıralamaNo.856

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.11%

Dolaşımdaki Arz6,140,587,905.540501

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz6,856,004,381.0251

Dolaşım Oranı0.614%

Arz Tarihi2021-04-06 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.91971723,2021-04-14

En Düşük Fiyat0.002262420403818358,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

