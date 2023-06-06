TOMI

tomi gizliliği koruyan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini finanse eden bir internet için Web2 ve Web3 teknolojisinin en iyilerini birleştiren eksiksiz bir alternatif ağ yaratır. Herkes bu paralel ağa bir tomi tarayıcısı aracılığıyla erişebilir ve kendilerini ağa hakim olmaya başlayan büyük kuruluşların gözetiminden ve kontrolünden kurtarabilir. Tüm altyapıyı yeniden icat etmek yerine, tomi, web'in temel çalışan yapı taşlarını alır ve bunları, tomiNet'i kullanan kişilerin doğrudan bir demokrasi DAO'su aracılığıyla web'in yöneticileri olmasına izin veren yönetişim, kripto para birimi, kimlik ve gizlilik katmanlarıyla tamamlar.

Kripto AdıTOMI

SıralamaNo.2699

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği7.13280036241909,2023-06-06

En Düşük Fiyat0.000077578320728901,2025-09-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkındatomi gizliliği koruyan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini finanse eden bir internet için Web2 ve Web3 teknolojisinin en iyilerini birleştiren eksiksiz bir alternatif ağ yaratır. Herkes bu paralel ağa bir tomi tarayıcısı aracılığıyla erişebilir ve kendilerini ağa hakim olmaya başlayan büyük kuruluşların gözetiminden ve kontrolünden kurtarabilir. Tüm altyapıyı yeniden icat etmek yerine, tomi, web'in temel çalışan yapı taşlarını alır ve bunları, tomiNet'i kullanan kişilerin doğrudan bir demokrasi DAO'su aracılığıyla web'in yöneticileri olmasına izin veren yönetişim, kripto para birimi, kimlik ve gizlilik katmanlarıyla tamamlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.