TOM

TomCoin, klasik Tom ve Jerry serisinin sevilen karakteri Tom'dan esinlenerek kripto para piyasasına eğlenceli ama ciddi bir giriş yapıyor. Mizahı gerçek finansal potansiyel ile birleştiren $TOM, topluluğun ilgisini çekmeyi ve sahiplerine somut faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıTOM

SıralamaNo.4098

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001980636442910124,2024-12-10

En Düşük Fiyat0.000150044720518248,2025-06-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTomCoin, klasik Tom ve Jerry serisinin sevilen karakteri Tom'dan esinlenerek kripto para piyasasına eğlenceli ama ciddi bir giriş yapıyor. Mizahı gerçek finansal potansiyel ile birleştiren $TOM, topluluğun ilgisini çekmeyi ve sahiplerine somut faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.