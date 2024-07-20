TORSY

Torsy Meme Token, meme kültürünün eğlenceli ve viral doğasını pratik blok zinciri işlevselliği ile birleştiren topluluk odaklı bir kripto para birimidir. Yüksek performanslı Solana blok zinciri üzerine inşa edilen Torsy, hızlı ve düşük maliyetli işlemler sağlamayı amaçlayarak onu sadece elde tutması eğlenceli bir token değil, aynı zamanda günlük kullanım için pratik hale getirmektedir.

Kripto AdıTORSY

SıralamaNo.2690

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz699.999.673

Maksimum Arz699.999.673

Toplam Arz699.999.673

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03675965949351203,2024-07-20

En Düşük Fiyat0.000329614810192699,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
TORSY/USDT
TORSY MEMECOIN
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TORSY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
