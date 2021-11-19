TORUM

Torum, günlük kullanıcılar için tasarlanmış, lisanslı bir dijital varlık borsası ve Visa özellikli kripto cüzdanıdır. Malezya'nın ilk kripto para birimi e-cüzdanı olan Torum, dijital varlıklarınızı güvenli bir şekilde alım satım, saklama ve harcama olanağı sunar. Günlük harcamalardan uzun vadeli yatırımlara kadar Torum, kriptoyu nakit kadar basit, erişilebilir ve kolay hâle getirir.

Kripto AdıTORUM

SıralamaNo.1975

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.07%

Dolaşımdaki Arz194,096,316.96

Maksimum Arz0

Toplam Arz800,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.3939493863553967,2021-11-19

En Düşük Fiyat0.004018403494674066,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTorum, günlük kullanıcılar için tasarlanmış, lisanslı bir dijital varlık borsası ve Visa özellikli kripto cüzdanıdır. Malezya'nın ilk kripto para birimi e-cüzdanı olan Torum, dijital varlıklarınızı güvenli bir şekilde alım satım, saklama ve harcama olanağı sunar. Günlük harcamalardan uzun vadeli yatırımlara kadar Torum, kriptoyu nakit kadar basit, erişilebilir ve kolay hâle getirir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.