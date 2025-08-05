TOWNS

Towns Protocol, geliştiricilerin gerçek zamanlı mesajlaşma uygulamaları oluşturmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir iletişim altyapı projesidir. Bu protokol; EVM uyumlu bir Katman 2 blok zinciri, mesaj iletimi için merkeziyetsiz akış düğümleri ve Ethereum Katman 2 ağı olan Base üzerinde dağıtılmış akıllı sözleşmelerden oluşmaktadır.

Kripto AdıTOWNS

SıralamaNo.475

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.49%

Dolaşımdaki Arz2,109,362,819

Maksimum Arz15,327,986,354

Toplam Arz10,128,333,333

Dolaşım Oranı0.1376%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08877905537759016,2025-08-05

En Düşük Fiyat0.03162620194802919,2025-08-06

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Towns Protocol, geliştiricilerin gerçek zamanlı mesajlaşma uygulamaları oluşturmasını sağlamak üzere tasarlanmış bir iletişim altyapı projesidir. Bu protokol; EVM uyumlu bir Katman 2 blok zinciri, mesaj iletimi için merkeziyetsiz akış düğümleri ve Ethereum Katman 2 ağı olan Base üzerinde dağıtılmış akıllı sözleşmelerden oluşmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

