TOWN

Alt.town, bir Sanal Ünlü Değer Artırma Platformudur. Alt.town, kullanıcıların dijital varlıklarla ifade edilen sanal yaratıcıların değerleri ile alım satım yapabilmelerini sağlayan bir hizmettir. Yaratıcıların değeri, içeriklerine ve hayran kitlesine göre belirlenir. Alt.town'a katılan VTubers, sanal influencerlar ve sanal idoller gibi sanal ünlüler, değerlerini simgeleyen DNA adlı bir dijital varlık çıkaracaktır. Hayranlar ve Web3 destekçileri dâhil olmak üzere kullanıcılar, değerinin artmasını bekleyerek ve ünlülerin sağladığı içeriğin keyfini çıkararak en sevdikleri sanal ünlülerin DNA'sını satın alabilirler. Bu dijital varlıkların fiyatı, zincir tabanlı emir defteri alım satım işlemleriyle desteklenen kullanıcılar arası işlemlerle belirlenir.

Kripto AdıTOWN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

