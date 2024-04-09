TPRO

TPRO Network, Tokenomics'i Harika Hale Getirmeyi Hedefliyor. Tokenomia.pro'dan (Token Mühendisliği Danışmanlığı ve Blok Zinciri Geliştirme Şirketi) türeyen TPRO Network, web3 ekonomisi için uygulama bazlı blok zinciri ağı inşa ediyor ve topluluklara, girişimcilere ve Risk Sermayedarlarına kusursuz ekonomik sistemler oluşturmaları ve kullanmaları için bir yığın sunarak veri odaklı kararlar almalarını sağlıyor.

Kripto AdıTPRO

SıralamaNo.4321

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,152,357,974

Toplam Arz1,141,489,819.45411

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02703424814337504,2024-04-09

En Düşük Fiyat0.001043170459686142,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaTPRO Network, Tokenomics'i Harika Hale Getirmeyi Hedefliyor. Tokenomia.pro'dan (Token Mühendisliği Danışmanlığı ve Blok Zinciri Geliştirme Şirketi) türeyen TPRO Network, web3 ekonomisi için uygulama bazlı blok zinciri ağı inşa ediyor ve topluluklara, girişimcilere ve Risk Sermayedarlarına kusursuz ekonomik sistemler oluşturmaları ve kullanmaları için bir yığın sunarak veri odaklı kararlar almalarını sağlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.