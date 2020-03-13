TRAC

OriginTrail, güvenilir yapay zekâya hazır Bilgi Varlıklarını organize ederek sürdürülebilir bir küresel ekonomi inşa etmeye adanmış bir ekosistemdir. Benzersiz Merkeziyetsiz Bilgi Grafiği ve NeuroWeb blok zincirini kullanarak, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere yapay zekâ destekli semantik arama sunar.

Kripto AdıTRAC

SıralamaNo.142

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.52%

Dolaşımdaki Arz499,998,299.602

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.867289208327816,2021-11-02

En Düşük Fiyat0.00378464362016,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOriginTrail, güvenilir yapay zekâya hazır Bilgi Varlıklarını organize ederek sürdürülebilir bir küresel ekonomi inşa etmeye adanmış bir ekosistemdir. Benzersiz Merkeziyetsiz Bilgi Grafiği ve NeuroWeb blok zincirini kullanarak, dünya çapındaki işletmelere ve bireylere yapay zekâ destekli semantik arama sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TRAC/USDT
OriginTrail
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TRAC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TRAC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TRAC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...