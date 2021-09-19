TRAVA

TRAVA, zincirler arası borç verme imkanı sunan dünyanın ilk merkeziyetsiz pazarıdır. Mevcut yaklaşımlar, borç/arz faiz oranı, likidasyon eşiği, Borç-Değer oranı veya sınırlı bir takas edilebilir kripto para birimi listesi gibi kendi parametrelerine sahip yalnızca bir veya birkaç borç verme havuzu sağlarken, TRAVA, kullanıcıların borç verme işi başlatmak için kendi borç verme havuzlarını oluşturabilecekleri ve yönetebilecekleri esnek bir mekanizma sunar. TRAVA ayrıca tüm kullanıcılar için riski azaltan ve kârı artıran faydalı bir araç olarak zincir üzerindeki finansal veri analizine dayalı kredi puanı işlevini de sunmaktadır. Şu anda borç verme havuzumuzu BSC ve Fantom ağına yerleştirmiş durumdayız. Gelecekte, borç verme platformumuzu Ethereum, Polygon, Avalanche ağlarına genişletmeyi planlıyoruz. Bu yöntemle, zincirler arası borç verme için kapsamlı bir çözüm oluşturacağız.

Kripto AdıTRAVA

SıralamaNo.2698

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz4,348,657,521.071422

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz4,745,402,992.914396

Dolaşım Oranı0.8697%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04662123961816,2021-09-19

En Düşük Fiyat0.000054074751691128,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

