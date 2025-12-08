TRCR

Tracer is building the financial backbone for the carbon removal economy by combining blockchain transparency with a dual-token model designed to unlock liquidity, incentivize participation, and fund undercapitalized projects. With TRCR’s deflationary distribution mechanics, the Carrot token’s governance through Tracer DAO, and a focus on verifiable traceability, Tracer enables individuals and institutions to confidently engage in carbon credit markets. By bridging sustainability with decentralized finance, Tracer transforms the urgent challenge of climate change into one of the most significant financial opportunities of our time.

Kripto AdıTRCR

SıralamaNo.4820

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz12,500,000,000

Toplam Arz12,500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.014238421365938952,2025-12-08

En Düşük Fiyat0.000575015156956112,2026-01-05

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Loading...