TRC

Terrace, herhangi bir CEX, DEX veya MM'den daha iyi fiyatlandırma, daha derin likidite ve daha geniş varlık kapsamına sahip, gözetim dışı bir kripto alım satım terminali ve brokerdır. Terrace, merkezi ve merkeziyetsiz likiditeyi bir araya getirir ve cüzdanları, zincirleri ve mekanları soyutlar. Terrace'ı yalnızca DeFi (KYC'siz) için kullanabilir veya KYC'li platform aracılığıyla dünyanın en iyi CEX, OTC ve MM'sine erişebilirsiniz. Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener ve daha fazlasını bir arada düşünün.

Kripto AdıTRC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaTerrace, herhangi bir CEX, DEX veya MM'den daha iyi fiyatlandırma, daha derin likidite ve daha geniş varlık kapsamına sahip, gözetim dışı bir kripto alım satım terminali ve brokerdır. Terrace, merkezi ve merkeziyetsiz likiditeyi bir araya getirir ve cüzdanları, zincirleri ve mekanları soyutlar. Terrace'ı yalnızca DeFi (KYC'siz) için kullanabilir veya KYC'li platform aracılığıyla dünyanın en iyi CEX, OTC ve MM'sine erişebilirsiniz. Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener ve daha fazlasını bir arada düşünün.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.