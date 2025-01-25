TREAT

Çılgınca popüler Shiba Inu Ekosistemindeki son token olan Treat ile tanışın, işlemsel ödüller vermek ve Shiba Network State'in işletim sistemi olarak hizmet veren 30'dan fazla ileri teknolojiye erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu son teknoloji yenilikler arasında Defi yenilikleri, Karna, Aura, İtibar, Merkeziyetsiz Kimlik, Yapay Zekâ aracı çerçeveleri, Tamamen Homomorfik Şifreleme ve Shiba Inu'nun Metaverse'indeki sürükleyici unsurlar yer almaktadır. Treat, teknolojinin etkinleştirilmesindeki rolünün ötesinde, Shiba Network State'in inovasyon ve pazarlama stratejilerini yönlendiren bir yönetişim tokeni olarak da hizmet vermektedir. Bunu yaparken, Shiba Inu'nun statüsünü bir meme coinden çok daha fazlası olarak pekiştiriyor ve onu dünyanın en etkili markalarından biri ve gerçek bir teknoloji güç merkezi olarak ortaya koyuyor.

Kripto AdıTREAT

SıralamaNo.3960

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.019750864633969658,2025-01-25

En Düşük Fiyat0.000575420463330122,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

