TREN

Tren Finance, tüm operasyonların 20'den fazla uzmanlaşmış yapay zekâ ajanı tarafından insan müdahalesi olmaksızın yürütüldüğü, ilk tamamen otonom yapay zekâ stabil coin borçlanma protokolüdür. LP tokenleri, para piyasası mevduatları ve yeniden stake edilen pozisyonlar teminat gösterilerek borç alınmasına olanak tanır ve böylece zincir üzerindeki milyarlarca pasif likidite açığa çıkarılır. Tren'in eşten-ajana borç verme modeli olan Malone, kullanıcıların herhangi bir zincir üstü varlık (NFT'ler, hak kazanılan tokenler ve yeni listelenmiş varlıklar dâhil) karşılığında kişiselleştirilmiş şartlarla anında borç almasını sağlar. Bu kişiselleştirilmiş şartlar, kullanıcı geçmişine dayalı olarak belirlenir.

Kripto AdıTREN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaTren Finance, tüm operasyonların 20'den fazla uzmanlaşmış yapay zekâ ajanı tarafından insan müdahalesi olmaksızın yürütüldüğü, ilk tamamen otonom yapay zekâ stabil coin borçlanma protokolüdür. LP tokenleri, para piyasası mevduatları ve yeniden stake edilen pozisyonlar teminat gösterilerek borç alınmasına olanak tanır ve böylece zincir üzerindeki milyarlarca pasif likidite açığa çıkarılır. Tren'in eşten-ajana borç verme modeli olan Malone, kullanıcıların herhangi bir zincir üstü varlık (NFT'ler, hak kazanılan tokenler ve yeni listelenmiş varlıklar dâhil) karşılığında kişiselleştirilmiş şartlarla anında borç almasını sağlar. Bu kişiselleştirilmiş şartlar, kullanıcı geçmişine dayalı olarak belirlenir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.