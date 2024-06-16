TRT

Trust AI, yapay zeka odaklı çözümleri entegre ederek merkeziyetsiz ekosistemlerde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri platformudur. Kodsuz araçlar, sorunsuz akıllı sözleşme oluşturma ve ölçeklenebilir teknolojiye odaklanan Trust AI, bireyleri ve işletmeleri blok zincirini kolaylıkla benimsemeleri için güçlendirir. Platformun gelişmiş özellikleri arasında güvenli bir blok zinciri, merkeziyetsiz borsa (DEX), NFT oluşturma araçları ve çapraz zincir uyumluluğu yer alıyor ve bunların tümü Web3 ortamında erişilebilirliği, güvenliği ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Kripto AdıTRT

SıralamaNo.2068

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz3,800,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2024-06-16 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.55 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği11.519671753579141,2025-02-14

En Düşük Fiyat0.004986070176975496,2023-07-05

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.