TRT

Trust AI, yapay zeka odaklı çözümleri entegre ederek merkeziyetsiz ekosistemlerde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri platformudur. Kodsuz araçlar, sorunsuz akıllı sözleşme oluşturma ve ölçeklenebilir teknolojiye odaklanan Trust AI, bireyleri ve işletmeleri blok zincirini kolaylıkla benimsemeleri için güçlendirir. Platformun gelişmiş özellikleri arasında güvenli bir blok zinciri, merkeziyetsiz borsa (DEX), NFT oluşturma araçları ve çapraz zincir uyumluluğu yer alıyor ve bunların tümü Web3 ortamında erişilebilirliği, güvenliği ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Kripto AdıTRT

SıralamaNo.2068

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz3,800,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2024-06-16 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.55 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği11.519671753579141,2025-02-14

En Düşük Fiyat0.004986070176975496,2023-07-05

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaTrust AI, yapay zeka odaklı çözümleri entegre ederek merkeziyetsiz ekosistemlerde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri platformudur. Kodsuz araçlar, sorunsuz akıllı sözleşme oluşturma ve ölçeklenebilir teknolojiye odaklanan Trust AI, bireyleri ve işletmeleri blok zincirini kolaylıkla benimsemeleri için güçlendirir. Platformun gelişmiş özellikleri arasında güvenli bir blok zinciri, merkeziyetsiz borsa (DEX), NFT oluşturma araçları ve çapraz zincir uyumluluğu yer alıyor ve bunların tümü Web3 ortamında erişilebilirliği, güvenliği ve verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TRT/USDT
TRUST AI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TRT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TRT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TRT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...