TRUF

Kripto AdıTRUF

SıralamaNo.1496

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz434,046,297

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.434%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.270659390167043,2024-05-22

En Düşük Fiyat0.007639381480741436,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCoinbase ve Chainlink tarafından desteklenen Truflation, bağımsız, şeffaf ve gerçek zamanlı finansal verileriyle Gerçek Dünya Varlıklarının tokenizasyonunu güçlendiren ekonomik gerçek için önde gelen bir DRP'dir (kesin referans noktası). Truflation'ın sansüre dayanıklı ve erişilebilir veri endeksleri, DeFi ekonomisinde sistemik ilerlemeler sağlamak için gerekli veri altyapısını sağlayarak DEX'ler gibi dApp'leri sınırsız pazarlar açmaları için güçlendirir.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.