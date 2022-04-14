TRUMP404

Trump404, 10.000 NFT parçalanabilir bir token olan ERC404 tabanlı bir meme tokendir. Tutulan her bir token için, adresler ilgili NFT koleksiyonundan bir kopya alır. Bu yenilik, koleksiyondaki tüm varlıklar için kalıcı likidite ve yarı değiştirilebilirlik sağlar.

Kripto AdıTRUMP404

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

