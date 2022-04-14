TRUST

Intuition decentralizes information—its trust, ownership, discoverability, and monetization—so more of humanity’s intuition can flow into the world. Built by crypto industry veterans and decentralized identity pioneers—many of whom have worked together for nearly a decade—Intuition is the first blockchain and protocol purpose-built for information finance: the idea that information itself can be structured, verified, exchanged, and valued just like financial assets.

HakkındaIntuition decentralizes information—its trust, ownership, discoverability, and monetization—so more of humanity’s intuition can flow into the world. Built by crypto industry veterans and decentralized identity pioneers—many of whom have worked together for nearly a decade—Intuition is the first blockchain and protocol purpose-built for information finance: the idea that information itself can be structured, verified, exchanged, and valued just like financial assets.

