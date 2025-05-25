TRUU

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Kripto AdıTRUU

SıralamaNo.1788

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz12,148,792,291

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1214%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.004114185690751992,2025-05-25

En Düşük Fiyat0.000127782905160997,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

TRUU/USDT
Truth Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TRUU)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
