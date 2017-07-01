TRX

TRON: Merkeziyetsiz Web TRON, fiilen merkeziyetsiz internet için altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. TRON Protokolü, TRON ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalarda temel görevi gören ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek verimli bilgi işleme (HTC) desteği sunan, dünyanın en büyük blok zinciri tabanlı işletim sistemlerinden biridir. Ayrıca yenilikçi, eklenebilir bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla Ethereum akıllı sözleşmeleri için daha verimli uyumluluk sağlar. 24 Temmuz 2018'den bu yana TRON, San Francisco merkezli bir internet teknolojisi şirketi olan BitTorrent Inc.'yi satın aldı. Verimli bir şekilde ölçeklenen, zekayı uç noktada tutan, içerik üreticilerine içeriklerini kontrol imkanı sunarak tüketicilerine uygun dağıtık teknolojiler tasarlar. Her ay 170 milyondan fazla kişi BitTorrent Inc. tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor. Protokolleri, günlük olarak dünyanın internet trafiğinin %40'ını taşır. Güncel olarak TRON, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük blok zincir tabanlı işletim sistemlerinden biridir.

Kripto AdıTRX

SıralamaNo.8

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0084%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.54%

Dolaşımdaki Arz94,678,137,107.24849

Maksimum Arz∞

Toplam Arz94,678,129,846.5373

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2017-07-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0015 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.44067471530141733,2024-12-03

En Düşük Fiyat0.001091259997338057,2017-09-15

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

HakkındaTRON: Merkeziyetsiz Web TRON, fiilen merkeziyetsiz internet için altyapı oluşturmaya kendini adamıştır. TRON Protokolü, TRON ekosistemindeki tüm merkeziyetsiz uygulamalarda temel görevi gören ölçeklenebilirlik, yüksek kullanılabilirlik ve yüksek verimli bilgi işleme (HTC) desteği sunan, dünyanın en büyük blok zinciri tabanlı işletim sistemlerinden biridir. Ayrıca yenilikçi, eklenebilir bir akıllı sözleşme platformu aracılığıyla Ethereum akıllı sözleşmeleri için daha verimli uyumluluk sağlar. 24 Temmuz 2018'den bu yana TRON, San Francisco merkezli bir internet teknolojisi şirketi olan BitTorrent Inc.'yi satın aldı. Verimli bir şekilde ölçeklenen, zekayı uç noktada tutan, içerik üreticilerine içeriklerini kontrol imkanı sunarak tüketicilerine uygun dağıtık teknolojiler tasarlar. Her ay 170 milyondan fazla kişi BitTorrent Inc. tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor. Protokolleri, günlük olarak dünyanın internet trafiğinin %40'ını taşır. Güncel olarak TRON, 100 milyondan fazla kullanıcısı olan dünyanın en büyük blok zincir tabanlı işletim sistemlerinden biridir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.