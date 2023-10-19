TTM

Tradetomato, kripto finansmanınızı nasıl yönettiğinizi yeniden tanımlamak için ayarlanmış yeni nesil bir alım satım ve portföy otomasyon platformudur. Tradetomato token (TTM) tarafından desteklenen, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı bir çekirdeğe sahip olan Tradetomato, yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkesin kripto portföylerini cüzdanlar, borsalar ve finansal kripto hizmetleri arasında otomatikleştirmesini sağlar.

Kripto AdıTTM

SıralamaNo.2745

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz80,638,601

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz996,200,000

Dolaşım Oranı0.0806%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05069818223710805,2023-10-19

En Düşük Fiyat0.002211006898964172,2025-05-27

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTradetomato, kripto finansmanınızı nasıl yönettiğinizi yeniden tanımlamak için ayarlanmış yeni nesil bir alım satım ve portföy otomasyon platformudur. Tradetomato token (TTM) tarafından desteklenen, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı bir çekirdeğe sahip olan Tradetomato, yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkesin kripto portföylerini cüzdanlar, borsalar ve finansal kripto hizmetleri arasında otomatikleştirmesini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
TTM/USDT
Tradetomato
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TTM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TTM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (TTM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...