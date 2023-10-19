TTM

Tradetomato, kripto finansmanınızı nasıl yönettiğinizi yeniden tanımlamak için ayarlanmış yeni nesil bir alım satım ve portföy otomasyon platformudur. Tradetomato token (TTM) tarafından desteklenen, yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı bir çekirdeğe sahip olan Tradetomato, yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkesin kripto portföylerini cüzdanlar, borsalar ve finansal kripto hizmetleri arasında otomatikleştirmesini sağlar.

Kripto AdıTTM

SıralamaNo.2745

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz80,638,601

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz996,200,000

Dolaşım Oranı0.0806%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05069818223710805,2023-10-19

En Düşük Fiyat0.002211006898964172,2025-05-27

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

