TUNACHAIN

Tuna Chain, Bitcoin ağında çığır açan bir Katman 2 çözümü olarak, yerel bir stabil coin ve bir Hybrid ZK-OP çözümü içermenin yanı sıra, Bitcoin'in güvenliğini Ethereum'un çok yönlülüğü ile sorunsuz bir şekilde birleştiriyor ve blok zinciri işlevselliğinin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaTuna Chain, Bitcoin ağında çığır açan bir Katman 2 çözümü olarak, yerel bir stabil coin ve bir Hybrid ZK-OP çözümü içermenin yanı sıra, Bitcoin'in güvenliğini Ethereum'un çok yönlülüğü ile sorunsuz bir şekilde birleştiriyor ve blok zinciri işlevselliğinin sınırlarını yeniden tanımlıyor.

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