TUSD

TrueUSD, birden fazla bankacılık ortağına sahip yasal olarak korunan bir emanet hesabında teminat olarak USD ile takas edilebilen ve güvenilen, USD destekli bir sabit paradır, böylece güvenle işlem yapabilir, ödeme gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kripto AdıTUSD

SıralamaNo.98

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.55%

Dolaşımdaki Arz494,515,083

Maksimum Arz0

Toplam Arz494,515,083

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2018-03-07 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği1.364490032196045,2018-05-16

En Düşük Fiyat0.917876956195,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaTrueUSD, birden fazla bankacılık ortağına sahip yasal olarak korunan bir emanet hesabında teminat olarak USD ile takas edilebilen ve güvenilen, USD destekli bir sabit paradır, böylece güvenle işlem yapabilir, ödeme gönderebilir ve alabilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TUSD/USDT
TrueUSD
