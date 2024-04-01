TUXC

TUX Project, sosyal etkiyi teşvik eden ve bireyleri pozitif değişim için güçlendiren merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturmak adına blok zincirinin şeffaflığı, güvenliği ve verimliliğinden yararlanmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıTUXC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz8,100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaTUX Project, sosyal etkiyi teşvik eden ve bireyleri pozitif değişim için güçlendiren merkeziyetsiz bir ekosistem oluşturmak adına blok zincirinin şeffaflığı, güvenliği ve verimliliğinden yararlanmayı amaçlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.