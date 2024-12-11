U2U

U2U Network, Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN) ekosistemi için özel olarak tasarlanmış modüler bir Katman 1 blok zinciridir. Alt ağ teknolojisi ile güçlendirilen ve Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive ve diğerleri tarafından desteklenen U2U, kanıtlanabilir bir mainnet kaydını korurken kendi verilerini yöneten bağımsız alt ağlarla ölçeklendirme zorluklarını giderir. Peaq Network ve IoTex'in aksine, U2U'nun alt ağları IoT, kablosuz ağlar, GPU hesaplama ve merkeziyetsiz depolama gibi DePIN sektörleri için özelleştirilmiştir. 80'den fazla dApp, 1 milyondan fazla kullanıcı ve 100.000'den fazla günlük aktif kullanıcı ile U2U, DePIN altyapı inovasyonunda ölçeklenebilirlik, uyarlanabilirlik ve liderlik göstermektedir.

Kripto AdıU2U

SıralamaNo.1515

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz1,526,009,637

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,150,000,000

Dolaşım Oranı0.1526%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.022144091827992506,2024-12-11

En Düşük Fiyat0.002108347516992726,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriU2U

