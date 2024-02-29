UBU

Afrika'nın ilk Metaverse'i olan Africarare, bir milyardan fazla insana hizmet etmek ve engelleri aşmak için cesur bir vizyona sahip, yapay zeka destekli karma gerçekliğin geleceğidir. Afrika'ya ve dünya çapındaki topluluklara odaklanan Africarare, bireyleri, markaları ve toplulukları potansiyellerini ortaya çıkarmaları için güçlendiren kapsayıcı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Africarare, yapay zeka ve karma gerçeklik teknolojilerini bir araya getirerek coğrafi sınırları aşan sürükleyici ve etkileşimli bir deneyim sunuyor. Platform, kullanıcıların dinamik bir dijital ortamda bağlantı kurmalarını, iş birliği yapmalarını ve yeni olasılıkları keşfetmelerini sağlar.

Kripto AdıUBU

SıralamaNo.4320

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10083071313538536,2024-02-29

En Düşük Fiyat0.011978275640072984,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaAfrika'nın ilk Metaverse'i olan Africarare, bir milyardan fazla insana hizmet etmek ve engelleri aşmak için cesur bir vizyona sahip, yapay zeka destekli karma gerçekliğin geleceğidir. Afrika'ya ve dünya çapındaki topluluklara odaklanan Africarare, bireyleri, markaları ve toplulukları potansiyellerini ortaya çıkarmaları için güçlendiren kapsayıcı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Africarare, yapay zeka ve karma gerçeklik teknolojilerini bir araya getirerek coğrafi sınırları aşan sürükleyici ve etkileşimli bir deneyim sunuyor. Platform, kullanıcıların dinamik bir dijital ortamda bağlantı kurmalarını, iş birliği yapmalarını ve yeni olasılıkları keşfetmelerini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
UBU/USDT
UBU
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UBU)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
UBU/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UBU)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...