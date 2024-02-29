UBU

Afrika'nın ilk Metaverse'i olan Africarare, bir milyardan fazla insana hizmet etmek ve engelleri aşmak için cesur bir vizyona sahip, yapay zeka destekli karma gerçekliğin geleceğidir. Afrika'ya ve dünya çapındaki topluluklara odaklanan Africarare, bireyleri, markaları ve toplulukları potansiyellerini ortaya çıkarmaları için güçlendiren kapsayıcı bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Africarare, yapay zeka ve karma gerçeklik teknolojilerini bir araya getirerek coğrafi sınırları aşan sürükleyici ve etkileşimli bir deneyim sunuyor. Platform, kullanıcıların dinamik bir dijital ortamda bağlantı kurmalarını, iş birliği yapmalarını ve yeni olasılıkları keşfetmelerini sağlar.

Kripto AdıUBU

SıralamaNo.4320

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10083071313538536,2024-02-29

En Düşük Fiyat0.011978275640072984,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

