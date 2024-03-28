UBXS

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

Kripto AdıUBXS

SıralamaNo.2810

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz57,155,070

Maksimum Arz0

Toplam Arz84,999,999

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6548858415756186,2024-03-28

En Düşük Fiyat0.003321957910634032,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaUBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
UBXS/USDT
UBXS Token
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UBXS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
