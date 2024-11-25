UCOIN

U-topia, tüm zincirlerde kullanıcı kazanımını güçlendirmek için dünyaca ünlü fikri mülkiyeti Web3'e bağlayan her yaş için finansal araçlara sahip merkeziyetsiz bir medya şirketidir. Chain Abstraction cüzdanımızla medya ürünlerindeki etkileşimi ödüllendiriyor, cüzdanınızda belirli bir kripto para birimine sahip olmanın kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor ve Account Abstraction araçlarımızla daha fazla ödülü erişilebilir hale getiriyoruz. Yerel olmayan herhangi bir kripto, ödüllere her zaman erişebilir.

Kripto AdıUCOIN

SıralamaNo.3823

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06424320268888757,2024-11-25

En Düşük Fiyat0.010566394754590787,2025-03-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

