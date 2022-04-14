ULA

Ulalo, bireylerin sağlık verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını merkeziyetsiz bir platform aracılığıyla sağlar. Avalanche L1 alt ağımız üzerine inşa edilmiş Akıllı Hasta Cüzdanımız, tıbbi geçmişi güvenli bir şekilde depolar ve araştırmalar için anonim veri gelirine olanak tanır. Ayrıca, yapay zeka destekli sağlık teşhisleri ve içgörülerle dünya çapındaki hastaları daha da güçlendiriyoruz.

Kripto AdıULA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

HakkındaUlalo, bireylerin sağlık verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını merkeziyetsiz bir platform aracılığıyla sağlar. Avalanche L1 alt ağımız üzerine inşa edilmiş Akıllı Hasta Cüzdanımız, tıbbi geçmişi güvenli bir şekilde depolar ve araştırmalar için anonim veri gelirine olanak tanır. Ayrıca, yapay zeka destekli sağlık teşhisleri ve içgörülerle dünya çapındaki hastaları daha da güçlendiriyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.