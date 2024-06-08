ULTI

Ultiverse, yapay zeka odaklı bir oyun üretim ve yayın platformudur. Oyun deneyimlerini dönüştürmeye ve değerleri artırmaya adanmış bir ekosistem oluşturur ve farklı blok zincirleri arasında yaratıcılığı, katılımı ve teknolojik entegrasyonu geliştiren araçlar sunar.

Kripto AdıULTI

SıralamaNo.1267

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz7,083,334,432

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7083%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07451395744728058,2024-06-08

En Düşük Fiyat0.000664976192214254,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaUltiverse, yapay zeka odaklı bir oyun üretim ve yayın platformudur. Oyun deneyimlerini dönüştürmeye ve değerleri artırmaya adanmış bir ekosistem oluşturur ve farklı blok zincirleri arasında yaratıcılığı, katılımı ve teknolojik entegrasyonu geliştiren araçlar sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.