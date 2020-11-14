UNFI

Unifi Protokolü, yeni nesil DeFi gelişimi için yapı taşları sağlayan, gözetim altında olmayan, birlikte çalışabilir, merkeziyetsiz ve çok zincirli akıllı sözleşmelerden oluşan bir gruptur. Unifi, Ethereum tabanlı DeFi ürünlerinin mevcut ekonomisini diğer blok zincirlerinde büyüyen DeFi pazarlarına bağlamak için bir köprü sağlar.

Kripto AdıUNFI

SıralamaNo.2031

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.55%

Dolaşımdaki Arz9,548,650.10357291

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz9,548,651.10357291

Dolaşım Oranı0.9548%

Arz Tarihi2020-11-14 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği43.91306093,2021-03-01

En Düşük Fiyat0.09702137166441659,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaUnifi Protokolü, yeni nesil DeFi gelişimi için yapı taşları sağlayan, gözetim altında olmayan, birlikte çalışabilir, merkeziyetsiz ve çok zincirli akıllı sözleşmelerden oluşan bir gruptur. Unifi, Ethereum tabanlı DeFi ürünlerinin mevcut ekonomisini diğer blok zincirlerinde büyüyen DeFi pazarlarına bağlamak için bir köprü sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
UNFI/USDT
Unifi Protocol DAO
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UNFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
UNFI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UNFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...