UNITS, paylaşılan ekonomik teşvikler ve ortak bir mutabakat katmanı ile birleştirilmiş, birbirine bağlı blok zinciri ağlarından oluşan bir ekosistemdir. Bir işaret zinciri temeli üzerine inşa edilen ve güçlü bir madenci topluluğu tarafından desteklenen sistem, madenciler için ayrı ağlar arasında ek teşvikler entegre etmek için yeterli esneklikle tasarlanmıştır. Bu mimari, ekosistem içindeki her ağ için ölçeklenebilirlik ve sağlam güvenlik sağlar.

Kripto AdıUNIT0

SıralamaNo.2180

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.95%

Dolaşımdaki Arz5,099,246

Maksimum Arz∞

Toplam Arz101,059,960.10849497

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.788279893392064,2024-11-05

En Düşük Fiyat0.07512442394612938,2025-10-23

Herkese Açık Blok ZinciriWAVES

