UNP

UniPolyCoin, RaidField 2 ile oyun deneyiminizi dönüştürüyor! Heyecan verici çok oyunculu arenada savaşın ve zaferinizi garantileyin. Tamamlanan her görev sadece takımınız için bir galibiyet anlamına gelmez, aynı zamanda şampiyonların kripto para birimi olan UniPolyCoin kazanmak anlamına da gelir! UniPolyCoin'lerinizi popüler borsalardaki cüzdanınıza kolayca aktarın ve zorlu zaferlerinizin avantajlarından yararlanın. Bu sadece bir oyun değil, bir fırsat. RaidField 2 ile oynayın, kazanın, kazandırın.

Kripto AdıUNP

SıralamaNo.643

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz219,230,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2192%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.29955878081047876,2025-04-29

En Düşük Fiyat0.009826563500557434,2024-06-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaUniPolyCoin, RaidField 2 ile oyun deneyiminizi dönüştürüyor! Heyecan verici çok oyunculu arenada savaşın ve zaferinizi garantileyin. Tamamlanan her görev sadece takımınız için bir galibiyet anlamına gelmez, aynı zamanda şampiyonların kripto para birimi olan UniPolyCoin kazanmak anlamına da gelir! UniPolyCoin'lerinizi popüler borsalardaki cüzdanınıza kolayca aktarın ve zorlu zaferlerinizin avantajlarından yararlanın. Bu sadece bir oyun değil, bir fırsat. RaidField 2 ile oynayın, kazanın, kazandırın.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
UNP/USDT
Unipoly Coin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UNP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
UNP/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (UNP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...