UniPolyCoin, RaidField 2 ile oyun deneyiminizi dönüştürüyor! Heyecan verici çok oyunculu arenada savaşın ve zaferinizi garantileyin. Tamamlanan her görev sadece takımınız için bir galibiyet anlamına gelmez, aynı zamanda şampiyonların kripto para birimi olan UniPolyCoin kazanmak anlamına da gelir! UniPolyCoin'lerinizi popüler borsalardaki cüzdanınıza kolayca aktarın ve zorlu zaferlerinizin avantajlarından yararlanın. Bu sadece bir oyun değil, bir fırsat. RaidField 2 ile oynayın, kazanın, kazandırın.

Kripto AdıUNP

SıralamaNo.643

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.16%

Dolaşımdaki Arz219,230,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2192%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.29955878081047876,2025-04-29

En Düşük Fiyat0.009826563500557434,2024-06-18

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

