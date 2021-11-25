UOS

Ultra, oyuncular tarafından oyuncular için oluşturulmuş yeni nesil bir oyun ekosistemidir. Hepsi son derece hızlı, gazsız, EVM uyumlu bir blok zinciri tarafından desteklenen bir oyun kütüphanesi, dijital varlık pazarı ve turnuvalar platformu sunar. Özünde $UOS bulunan Ultra, oyuncuları ve geliştiricileri tek bir çatı altında yaratma, alıp satma ve rekabet etme konusunda güçlendiriyor.

Kripto AdıUOS

SıralamaNo.1280

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz479,621,852.4316

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.4647588770712794,2021-11-25

En Düşük Fiyat0.009888425251217444,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

