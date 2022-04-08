UPO

UpOnly, sektörün ilk kazan-kazan veri dizinini oluşturuyor. Platform, oynayarak kazanılan oyunlar hakkında kapsamlı veriler toplayacak ve kendisini blok zinciri oyuncuları için başvurulacak kaynak olarak belirleyecektir. UpOnly veri dizini, merkezi bir veri tabanı mimarisi tarafından desteklenecek ve listelenen blok zinciri oyunlarından gerçek zamanlı verileri almak için TheGraph gibi sorgu çözümlerini kullanacaktır.

Kripto AdıUPO

SıralamaNo.2533

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.15%

Dolaşımdaki Arz113,792,290

Maksimum Arz0

Toplam Arz160,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3777862682047466,2022-04-08

En Düşük Fiyat0.002983211113122612,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaUpOnly, sektörün ilk kazan-kazan veri dizinini oluşturuyor. Platform, oynayarak kazanılan oyunlar hakkında kapsamlı veriler toplayacak ve kendisini blok zinciri oyuncuları için başvurulacak kaynak olarak belirleyecektir. UpOnly veri dizini, merkezi bir veri tabanı mimarisi tarafından desteklenecek ve listelenen blok zinciri oyunlarından gerçek zamanlı verileri almak için TheGraph gibi sorgu çözümlerini kullanacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
