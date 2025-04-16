USD1

USD1, ABD doları ile 1:1 eşdeğerliği korumak üzere tasarlanmış itibari para birimi destekli bir dijital varlıktır. Merkezi Miami, Florida'da bulunan bir finansal teknoloji firması olan World Liberty Financial (WLFI) tarafından Nisan 2025'te piyasaya sürülen USD1, itibari para birimi ve dijital varlıklar arasında sorunsuz bir şekilde değiştirilebilirlik sağlayarak dijital işlemleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Şeffaflığı ve güveni sağlamak için rezervleri, Kaliforniya merkezli bir kripto para saklama hizmetleri sağlayıcısı olan BitGo tarafından tutulmaktadır. Başlangıçta USD1, Ethereum ve Binance Akıllı Zincir (BSC) ağlarında çıkarılacaktır. Gelecekte diğer blok zincirlerine genişletilmesi planlanmaktadır.

Kripto AdıUSD1

SıralamaNo.35

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0008%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)13.82%

Dolaşımdaki Arz2,686,567,114.870036

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,686,567,114.870036

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0147221909224569,2025-05-12

En Düşük Fiyat0.990972014891515,2025-04-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

