USDC

USDCoin (USDC), Circle tarafından piyasaya sürülen ABD doları destekli tam rezervli bir stabilcoindir ve CENTRE tarafından geliştirilen açık kaynaklı itibari stabilcoin çerçevesine dayanır.

Kripto AdıUSDC

SıralamaNo.7

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0243%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.84%

Dolaşımdaki Arz75,794,620,508.85379

Maksimum Arz0

Toplam Arz75,794,620,508.85379

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2018-09-30 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği2.349556378332484,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.8774,2023-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaUSDCoin (USDC), Circle tarafından piyasaya sürülen ABD doları destekli tam rezervli bir stabilcoindir ve CENTRE tarafından geliştirilen açık kaynaklı itibari stabilcoin çerçevesine dayanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
USDC/USDF
USDCoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (USDC)
--
24 sa Hacim (USDF)
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
