USDD

USDD 2.0, güvenlik, şeffaflık ve istikrara dayalı merkeziyetsiz bir stabil coindir. ABD dolarına 1:1 sabitlenmesini korumak için güvenli likidasyon, dinamik teminat ayarlamaları ve gelişmiş risk yönetimi entegre edilmiştir. Aşırı teminatlandırma ve topluluk odaklı yönetişim ile kullanıcılar, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem içinde varlıklarının tam kontrolünü elinde tutar. Etkinlik sırasında, yeni kullanıcıların USDT havuzuna abone olabilmek için aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir.

Kripto AdıUSDD

SıralamaNo.103

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.75%

Dolaşımdaki Arz469,963,063

Maksimum Arz0

Toplam Arz469,963,063

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.033364257647165,2022-05-04

En Düşük Fiyat0.9254333369528154,2023-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sektör

Sosyal Medya

