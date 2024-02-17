USDE

Ethena, Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür ve küresel olarak erişilebilir dolar cinsinden bir tasarruf aracı olan 'İnternet Tahvili'nin yanı sıra geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacaktır. Ethena'nın sentetik doları USDe, Ethereum teminatını delta-hedging yaparak elde edilen para için ilk sansüre dayanıklı, ölçeklenebilir ve istikrarlı kripto-yerel çözümü sağlayacaktır. USDe tamamen şeffaf bir şekilde zincir üzerinde desteklenecek ve DeFi boyunca serbestçe oluşturulabilecektir.

Kripto AdıUSDE

SıralamaNo.18

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0023%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.33%

Dolaşımdaki Arz7,286,525,131.2054615

Maksimum Arz∞

Toplam Arz7,286,525,131.2054615

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0349343344668251,2024-02-17

En Düşük Fiyat0.9772661240254116,2024-02-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

