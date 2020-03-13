USDP

Eylül 2018'de kurulan Pax Dollar, düz teminatlı bir stabilcoindir. Stabilcoinler, belirli bir sabit varlığa veya varlık sepetine göre stabilcoin fiyatının volatilitesini en aza indirmek için tasarlanmış kripto para birimleridir. Bir stabilcoin, bir kripto para birimine veya itibari paraya sabitlenebilir. Bazı durumlarda, emtialar için bile alınıp satılabilir. Pax Dollar, fiyat riskini en aza indirerek blok zinciri varlıklarıyla işlem yapma avantajı sunar. Pax Dollar tokenleri (USDP) Ethereum blok zincirinde ERC-20 tokeni olarak çıkarılır ve Paxos'un sahip olduğu ABD banka hesaplarında tutulan USD aracılığıyla 1:1 oranında teminatlandırılır.

