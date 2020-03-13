USDP

Eylül 2018'de kurulan Pax Dollar, düz teminatlı bir stabilcoindir. Stabilcoinler, belirli bir sabit varlığa veya varlık sepetine göre stabilcoin fiyatının volatilitesini en aza indirmek için tasarlanmış kripto para birimleridir. Bir stabilcoin, bir kripto para birimine veya itibari paraya sabitlenebilir. Bazı durumlarda, emtialar için bile alınıp satılabilir. Pax Dollar, fiyat riskini en aza indirerek blok zinciri varlıklarıyla işlem yapma avantajı sunar. Pax Dollar tokenleri (USDP) Ethereum blok zincirinde ERC-20 tokeni olarak çıkarılır ve Paxos'un sahip olduğu ABD banka hesaplarında tutulan USD aracılığıyla 1:1 oranında teminatlandırılır.

Kripto AdıUSDP

SıralamaNo.406

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)30.98%

Dolaşımdaki Arz57,569,455.22150543

Maksimum Arz0

Toplam Arz57,569,455.22150543

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.0227706070856626,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.872764435084,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEylül 2018'de kurulan Pax Dollar, düz teminatlı bir stabilcoindir. Stabilcoinler, belirli bir sabit varlığa veya varlık sepetine göre stabilcoin fiyatının volatilitesini en aza indirmek için tasarlanmış kripto para birimleridir. Bir stabilcoin, bir kripto para birimine veya itibari paraya sabitlenebilir. Bazı durumlarda, emtialar için bile alınıp satılabilir. Pax Dollar, fiyat riskini en aza indirerek blok zinciri varlıklarıyla işlem yapma avantajı sunar. Pax Dollar tokenleri (USDP) Ethereum blok zincirinde ERC-20 tokeni olarak çıkarılır ve Paxos'un sahip olduğu ABD banka hesaplarında tutulan USD aracılığıyla 1:1 oranında teminatlandırılır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
USDP/USDT
USDP
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (USDP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
USDP/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (USDP)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...