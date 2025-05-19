USDUC

$USDUC, geleneksel stabilcoinlere hicivsel bir yaklaşımdır ve istikrarsızlığı belirleyici özelliği olarak benimser. Kripto dünyasındaki istikrara olan körü körüne inancı mizahi bir şekilde eleştiren absürt bir hikaye oluşturarak, dijital para birimlerinin doğasına dair hem bir parodi hem de yaratıcı bir yorum sunar.

Kripto AdıUSDUC

SıralamaNo.1152

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.28%

Dolaşımdaki Arz999,916,234.216127

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz999,916,234.216127

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07497080188864848,2025-09-01

En Düşük Fiyat0.000051377942548268,2025-05-19

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

