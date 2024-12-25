UXLINK

UXLINK, kullanıcıların ve geliştiricilerin kripto projelerini ve varlıklarını sosyal ve grup temelli bir şekilde keşfetmeleri ve dağıtabilmelerini sağlayan bir web3 sosyal platformu ve altyapısıdır.

Kripto AdıUXLINK

SıralamaNo.466

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.95%

Dolaşımdaki Arz479,713,462

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4797%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.746370866618436,2024-12-25

En Düşük Fiyat0.000004079077369181,2025-09-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

