UXLINK, kullanıcıların ve geliştiricilerin kripto projelerini ve varlıklarını sosyal ve grup temelli bir şekilde keşfetmeleri ve dağıtabilmelerini sağlayan bir web3 sosyal platformu ve altyapısıdır.

Kripto AdıUXLINK

SıralamaNo.466

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.95%

Dolaşımdaki Arz479,713,462

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4797%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.746370866618436,2024-12-25

En Düşük Fiyat0.000004079077369181,2025-09-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

UXLINK, kullanıcıların ve geliştiricilerin kripto projelerini ve varlıklarını sosyal ve grup temelli bir şekilde keşfetmeleri ve dağıtabilmelerini sağlayan bir web3 sosyal platformu ve altyapısıdır.

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
