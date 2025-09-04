U

Union, protokoller ve varlık ihraççıları için bir uzlaşma ve likidite katmanı olarak işlev gören, önde gelen zk birlikte çalışabilirlik K1'idir. Union, iki önemli yenilik üzerine kurulmuştur. İlki, bir zincirdeki doğrulayıcıların başka bir zincirdeki doğrulayıcılar arasında uzlaşma sağlandığını doğruladığı uzlaşma doğrulamasıdır. Bununla birlikte, transferleri bir araya getirerek güvenliği ve ölçeklenebilirliği artıran sıfır bilgi kanıtları da bulunmaktadır. Bu, Union'ın mevcut ödeme katmanlarının verimini aşmasını sağlar. Bunların birleşimi, güvenilir aktörlerin olmadığı herhangi bir yürütme ortamında protokoller arasında hızlı ve uygun maliyetli bağlantı anlamına gelir.

Kripto AdıU

SıralamaNo.1151

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.53%

Dolaşımdaki Arz1,919,050,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1919%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02698930140624034,2025-09-04

En Düşük Fiyat0.003690633105113566,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
