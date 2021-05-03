VAI

2018 yılında kurulan VAIOT, Malta'da (AB) Sanal Finansal Varlıklar düzenleyici çerçevesi kapsamında (2020'den beri) kurulan ilk şirkettir. Hizmetlere dijital olarak erişmenin ve yasal sözleşmeleri güvenli bir şekilde sonuçlandırmanın yeni yollarını oluşturmak için B2B, B2C ve C2C amaçları için bir blok zinciri tabanlı AI Asistanları portföyü geliştirerek yapay zeka ve blok zincirini birleştirir. Open AI'nin GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google'ın AI özellikleri ve kendi AI algoritmaları üzerine inşa edilen VAIOT, AI Sözleşme Asistanı ve Akıllı Sözleşmeler adı verilen bir dizi teknoloji aracılığıyla blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesine izin vermek için yapay zekayı kullanır. IBM ile iş birliği yapmış ve Grant Thornton ve DAO Maker gibi şirketlerle ortaklık kurmuştur.

Kripto AdıVAI

SıralamaNo.1467

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz392,650,000

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı0.9816%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.42208355,2021-05-03

En Düşük Fiyat0.004549306036172591,2022-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkında2018 yılında kurulan VAIOT, Malta'da (AB) Sanal Finansal Varlıklar düzenleyici çerçevesi kapsamında (2020'den beri) kurulan ilk şirkettir. Hizmetlere dijital olarak erişmenin ve yasal sözleşmeleri güvenli bir şekilde sonuçlandırmanın yeni yollarını oluşturmak için B2B, B2C ve C2C amaçları için bir blok zinciri tabanlı AI Asistanları portföyü geliştirerek yapay zeka ve blok zincirini birleştirir. Open AI'nin GPT3, MS Luis, IBM Watson, Google'ın AI özellikleri ve kendi AI algoritmaları üzerine inşa edilen VAIOT, AI Sözleşme Asistanı ve Akıllı Sözleşmeler adı verilen bir dizi teknoloji aracılığıyla blok zinciri teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesine izin vermek için yapay zekayı kullanır. IBM ile iş birliği yapmış ve Grant Thornton ve DAO Maker gibi şirketlerle ortaklık kurmuştur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.